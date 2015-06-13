Бійці сил АТО збили російський дрон-розвідник у районі Донецька

Сьогодні в районі Донецька, поблизу населеного пункту Миколаївка, близько 11 години бійці Збройних сил збили розвідувальний безпілотний літальний апарат.

Як повідомили в штабі АТО, за попередніми даними, збитий безпілотник, який проводив аеророзвідку позицій українських військ, російського виробництва. Читайте такожБезпілотник ОБСЄ зафіксував 40 військових вантажівок на околиці Донецька "Російський дрон-розвідник виконував завдання в інтересах підтримуваних Російською Федерацією незаконних збройних формувань", - відзначили в штабі.

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