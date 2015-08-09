На Сонці сталися три спалахи середнього класу

Три спалахи середнього класу С зафіксували російські вчені на Сонці.

Про це інформують РИА Новости з посиланням на повідомлення російського Інституту прикладної геофізики імені академіка Е. К. Федорова.

"Активність спалахів очікується низькою, але існує ймовірність спалахів М класу, геомагнітне поле потенційно нестійке, радіаційна обстановка незбурена", — говориться в повідомленні.

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Сонячні спалахи в залежності від потужності рентгенівського випромінювання розподыляють на п'ять класів: A, B, C, M і X. Мінімальний клас A0.0 відповідає потужності випромінювання на орбіті Землі в 10 нановат на квадратний метр. При переході до наступної букви потужність збільшується в 10 разів. Найпотужніші спалахи за певних умов, наприклад, коли спалах спрямований в бік нашої планети, можуть призвести до магнітних бурь на Землі.