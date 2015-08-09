Тайфун на Тайвані: NASA опублікувало відео з космосу

15:11, 09 серпня 2015
Наука та IT
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NASA показало відео з космосу найпотужнішого тайфуну "Соуделор", який накрив схід Китаю і вже забрав життя кількох людей на Тайвані.

REUTERS

Ролик із зображенням руху гігантської воронки був зроблений з Міжнародної космічної станції, коли вона перебувала над цим природним явищем.

Як раніше повідомляв УНІАН, поривами вітру у східнокитайській провінції Фуцзянь було повалено близько 10 тис. дерев, знеструмленими виявилися будинки і квартири 1,41 млн сімей. Очікується, що місцями в провінції випаде більше 500 мм опадів.

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