Тайфун на Тайвані: NASA опублікувало відео з космосу

Ролик із зображенням руху гігантської воронки був зроблений з Міжнародної космічної станції, коли вона перебувала над цим природним явищем.

Як раніше повідомляв УНІАН, поривами вітру у східнокитайській провінції Фуцзянь було повалено близько 10 тис. дерев, знеструмленими виявилися будинки і квартири 1,41 млн сімей. Очікується, що місцями в провінції випаде більше 500 мм опадів.