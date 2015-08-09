Слідом за Тайванем тайфун "Соуделор" накрив схід Китаю (фоторепортаж)

Як повідомляє ТАСС з посиланням на Центральне китайське телебачення, 32,137 тис. рибальських суден ховаються в порту від найсильнішого в цьому році тихоокеанського тайфуну.

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Поривами вітру в провінції Фуцзянь були повалені близько 10 тис. дерев, знеструмленими виявилися будинки і квартири 1,41 млн сімей. Очікується, що місцями в провінції випаде більше 500 мм опадів.

Через стихійне лихо скасовані авіарейси в провінціях Фуцзянь і Гуандун, припинені морські пасажирські перевезення, а також рух деяких поїздів та автобусів далекого прямування.