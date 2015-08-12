Google та BMW можуть не поділити Alphabet

Глобальна реструктуризація інтернет-велетня Google зі створенням нової головної компанії Alphabet заторкнула інтереси німецького автовиробника BMW. Як повідомляє Deutsche Welle, назва Alphabet належить дочірній компанії BMW, яка пропонує мобільні рішення для бізнесу, зокрема лізинг та сервіс вантажних перевезень. На цю ж фірму зареєстрована і інтернет-адреса www.alphabet.com.

За словами речниці німецького автовиробника, наразі жодних юридичних кроків проти Google не планується. Тим не менш BMW перевірить, чи не порушується у даному випадку законодавство про торгову марку. Як зазначають експерти, порушення прав на товарний знак виникає лише у тому випадку, коли є загроза сплутати дві компанії. Нині малоймовірно, що нова головна компанія інтернет-велетня надаватиме користувачам продукти та послуги. Тільки у США нині зареєстровані 103 торгові марки, які містять у назві слово Alphabet або його варіації.

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Між тим, BMW та Google є суперниками у деяких сферах. Нещодавно німецький автовиробник разом з Audi та Daimler заявив про намір придбати у фірми Nokia картографічний сервіс, який є конкурентом Google Maps. Натомість інтернет-концерн тестує нині власний безпілотний електромобіль.