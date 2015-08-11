Google перейде в управління новоствореної материнської компанії Alphabet

Про це йдеться у відкритому листі засновників компанії, передає Українська Правда.

CEO компанії стане Сергій Брін, а президентом - Ларрі Пейдж. Власне CEO самого Google стане Сундар Пічаї.

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"Ми здійснювали безліч речей, які на свій час здавалися божевіллям. Багато з цих божевільних речей зараз мають більше мільярда користувачів, такі як Google Maps, YouTube, Chrome і Android. І ми на цьому не зупинилися. З часом компанії відвикають від глобальних змін, але в технологічній сфері допустити такого не можна. Щоб зробити структуру компанії більш ясною і підзвітною, засновники і запускають Alphabet", - йдеться в листі.

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Таким чином, Alphabet стане групою компаній, найбільшою з яких буде Google. Компанію таким чином звільнять від непрофільних бізнесів (таких як Life Sciences) - їх виділять в окремі напрямки, кожний отримає власного CEO, а Брін і Пейдж будуть їх координувати.

Вже за четвертий квартал цього року компанія звітуватиме згідно новій структурі. В рамках Alphabet також планується збільшити інвестиційний напрямок компанії (Google Ventures і Google Capital).

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Раніше УНІАН повідомляв, що компанія Google створила підрозділ для реалізації проектів по удосконаленню влаштування міст. Створений підрозділ - Sidewalk Labs "сфокусується на поліпшенні життя в місті для кожного" за рахунок розвитку та впровадження технологій для рішень у таких питаннях, як "вартість життя, ефективність транспортних систем та використання електроенергії", - заявив гендиректор Google Ларрі Пейдж.