Російський "Прогрес" затоплений на "кладовищі космічних кораблів" у Тихому океані

Про це повідомили в Центрі управління польотами, передає ТАСС.

Фрагменти корабля впали за кілька тисяч кілометрів від Веллінгтона, на так званому "кладовищі космічних кораблів".

У складі МКС залишилися три космічні кораблі - вантажний "Прогрес М-28М" і пілотовані "Союз ТМА-16М" і "Союз ТМА-17М". Чергова вантажівка "Прогрес М-29М" - вирушить до МКС 1 жовтня.

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"Прогрес М-26М" поставив рекорд за кількістю проведених корекцій висоти орбіти МКС. Для цих цілей з лютого по липень він використовувався 12 разів, тобто більше, ніж його попередники. Причиною цього, зокрема, стала аварія космічного корабля "Прогрес М-27М".

Корабель був запущений з космодрому Байконур 17 лютого 2015 року, він доставив на станцію 2,36 тонни різних вантажів, у тому числі паливо, продукти, воду, повітря.