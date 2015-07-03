Росія вперше після аварії запустила з Байконуру "Прогрес"

Запуск ракети транслювався в прямому ефірі і став першим запуском космічного корабля "Прогрес М-28М" до Міжнародної космічної станції з моменту аварії, що сталася наприкінці квітня, передає Бі-бі-сі.

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На кораблі знаходиться майже дві з половиною тонни вантажу для МКС, в тому числі провізія, яку космонавтам після аварії його попередника довелося економити. Крім того, "Прогрес" везе на МКС кисень, паливо і різне обладнання.

В даний час корабель вийшов на орбіту. Його стикування зі станцією очікується протягом двох діб.

Попередній вантажний корабель "Прогрес" був запущений до МКС 28 квітня. Після запуску він почав неконтрольовано обертатися і не реагував на команди із Землі. У підсумку 8 травня він згорів в щільних шарах атмосфери. У зв'язку з аварією запуски кораблів тимчасово призупинили.