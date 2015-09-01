Найбільший інтернет-пошуковик змінив логотип (відео)
22:07, 01 вересня 2015Наука та IT
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Пошукова система Google внесла зміни у свій логотип.
REUTERS
Новий варіант відрізняється шрифтом і кольоровою гамою. Зокрема, компанія позбулася засічок на літерах та обрала більш м'які відтінки для їхніх кольорів.
Крім того, компанія презентувала новий логотип для мобільних додатків. Він являє собою різнобарвну літеру G.
У своєму блозі компанія пояснює, що старий логотип розроблявся для персональних комп'ютерів. Новий логотип спеціально створений для роботи на кількох пристроях.
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Компанія зазначає, що новий дизайн адаптований під всі додатки, а також різні способи введення: друк, натискання і голосові команди.
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