Lenovo представила друге покоління "розумного" годинника

Так екран може бути діаметром 42 і 46 мм для чоловіків, є окремий 42-мм дизайн для жінок. Ремінець може бути шкіряний або металевий декількох різних кольорів, повідомляє Lenta.ru.

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Хоча такий набір характеристик схожий на різноманітність, яка пропонується покупцям Apple Watch, але виглядають годинники Moto 360 дуже добре. При цьому їх ціна в США становить від $300 до $450 в залежності від модифікації, а Apple Watch коштує від $350 до $1100 для варіантів без золотого покриття.

Moto 360 другого покоління працює під управлінням операційної системи Android Wear, під яку написано вже більше 4000 додатків. Зокрема, користувач може одночасно виводити на екран пройдену відстань або інші дані фітнес-трекера і ступінь зношеності шин для свого автомобіля, якщо ця функція підтримується машиною.

Продаж Moto 360 другого покоління вже почався в США, в інших країнах вони будуть доступні в жовтні.

Джефф Мередіс, віце-президент компанії Lenovo з маркетингу, підрозділ Tablet Business Unit, Mobile Business Group, повідомив, що бренди Lenovo і Motorola поки будуть співіснувати по всьому світу, а продукти під цими марками виходитимуть в залежності від популярності бренду в країні. Наприклад, через популярність бренду Motorola в Америці, там в першу чергу виходять годинники і смартфони серії Moto.

На презентації також були анонсовані 2 моделі смартфонів - недорога Moto g і іміджева Moto x (з дерев'яною задньою панеллю). Вони з вересня доступні в США і стануть першими моделями Motorola, які будуть продаватися в Європі після поглинання американської компанії китайським Lenovo.