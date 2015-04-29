Apple Watch почав давати збій на татуйованих зап'ястях (відео)

Apple Watch некоректно працює на татуйованих зап'ястях — годинник блокується і плутається при вимірюванні пульсу. Власники розумного годинника повідомляють про це у соцмережах і на присвячених гаджету форумах. Наявність проблеми підтвердили автори IT-блогу iMore, пише Лента.ру.

Apple Watch, як підкреслюють автори видання, дійсно блокується на татуйованих зап'ястях і вимагає введення пін-коду при кожному включенні. Також годинник некоректно вимірює пульс та повідомляє про припинення процесу тренування всупереч бажанню своїх власників.

З'ясувалося, що найчастіше проблеми виникають у власників татуювань насиченого чорного і червоного кольору. Не яскраві татуювання та інші кольори не призводять до блокування годинника, але негативно впливають на визначення частоти серцевого ритму.

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Наприклад, на сірому або синьому татуюванні при нормальній частоті пульсу Apple Watch може показувати від 80 до 90 ударів на хвилину. На насиченому чорному або червоному — до 200 (така частота серцебиття, якщо б вона була реальною, є практично несумісною з життям).

В Apple некоректну роботу годинника поки не коментують. Татуйовані власники Apple Watch намагаються вирішити проблему своїми силами і рекомендують один одному відключати функцію Wrist Detection, яка і приводить до помилок у роботі. У крайньому випадку можна носити годинник на зап'ясті без татуювань.