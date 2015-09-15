В Apple назвали дату виходу операційної системи OS X El Capitan

Анонсована у червні цього року на конференції WWDC платформа El Capitan — не настільки масштабна з точки зору оновлень, як торішня Yosemite, передає Лента.ру.

Серед найбільш значущих оновлень El Capitan — графічний движок Metal, який забезпечує більш плавну графіку в іграх і ресурсномістких додатках, робота з двома додатками паралельно на одному екрані і новий системний шрифт San Francisco.

Оновилися і штатні додатки системи. У браузері Safari функція Pinned Sites дозволить закріплювати часто відвідувані сайти, а нова кнопка Mute — заглушати звук, що йде з будь-якої вкладки. На картах з'явилися маршрути громадського транспорту, а пошук природною мовою Spotlight доповнено новими джерелами як у мережі, так і серед додатків на комп'ютері.

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Нарешті, El Capitan дозволить переглядати на комп'ютері нещодавно анонсовані Live-Photos — комбінацію фотографій і коротких відеороликів зі звуком, які можна знімати на нові iPhone 6s і 6s Plus. При більш ранніх версіях системи ці знімки будуть відображатися без відеоефекту, як статичні фотографії.

Платформа OS X El Capitan буде доступна для завантаження безкоштовно.