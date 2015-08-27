Apple призначила дату презентації своїх новинок
Apple анонсувала традиційний осінній захід, пов'язаний з iPhone - пресі розіслали запрошення на 9 вересня.
Презентація пройде в Сан-Франциско в залі, що може вмістити до 7 тис. осіб, а це свідчить про серйозні новини від корпорації, пише "Новое время" з посиланням на The Verge.
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Аналітики очікують, що Apple покаже пару нових смартфонів - iPhone 6S і iPhone 6S Plus. Про девайси відомо дуже мало, однак аналітики ринку припускають включення технології Force Touch-дисплея, який буде реагувати не тільки на натискання, але і на його силу. Чутливі до інтенсивності натискання на дисплей вже з'явилися в Apple Watch і новому поколінні MacBook.
За чутками,iPhone також чекає серйозне вдосконалення камери.
На презентації журналісти також очікують побачити нове покоління планшетів iPad, а також, можливо, збільшений iPad Pro, операційні системи iOS 9, OS X El Capitan і watchOS 2.