Skype пояснив збій у роботі технічними неполадками

Як повідомила компанія, технічному відділу вдалося знайти проблему в роботі месенджера, і зараз ведуться роботи з відновлення сервісу. "Ми працюємо над тим, щоб вирішити проблему, яка перешкоджає входу певних користувачів у сервіс Skype", - йдеться у повідомленні технічного відділу Skype.

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Як уточнили в компанії, неполадки в роботі сервісу почалися в понеділок вранці, і відбиваються на роботі месенджера по всьому світу. "Користувачі можуть бути відключені від мережі, і не бачити свій статус", - уточнили в компанії.

Крім того, "користувачі відчувають проблеми при спробі зайти у свій обліковий запис Skype", - наголошується у повідомленні в блозі Skype. Ті, кому це вдається, не можуть здійснювати дзвінки, оскільки всі користувачі у контакт-листі відображаються як "Не в мережі", навіть якщо це не так. Повідомлення в Skype також не завжди доходять до адресатів, однак збій їх доставки спостерігається у невеликої кількості користувачів.

Про причини збою і терміни відновлення сервісу компанія наразі не повідомляє.

Довідка УНІАН. Skype – програма, що забезпечує текстовий, голосовий та відеозв'язок через інтернет між комп'ютерами. Сервіс Skype також надає платні послуги для дзвінків на мобільні і стаціонарні телефони.