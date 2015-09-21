Microsoft не може спрогнозувати, коли Skype знову запрацює без збоїв

Корпорація Microsoft поки не може спрогнозувати терміни усунення неполадок зі Skype, повідомили ТАСС у прес-службі корпорації.

"Ми активно працюємо над усуненням неполадок, які не дозволяють деяким користувачам авторизуватись і використовувати Skype. Поки ми не володіємо інформацією щодо термінів усунення неполадок", - заявили в прес-службі Microsoft.

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"Користувачі відчувають проблеми при спробі зайти в свій обліковий запис Skype", - наголошується в повідомленні в блозі Skype. Ті, кому це вдається, не можуть здійснювати дзвінки, оскільки всі користувачі в контакт-листі відображаються як "Не в мережі", навіть якщо це не так. Повідомлення в Skype також не завжди доходять до адресатів, однак збої при їх доставці спостерігаються у невеликої кількості користувачів.

Як повідомлялося раніше, в роботі Skype по всьому світу спостерігаються збої. Як повідомили представники сервісу, основна проблема полягає в тому, що статуси користувачів автоматично перемикаються в режим "не в мережі".

Через збій користувачі не можуть використовувати відео - та аудіо. При цьому текстові повідомлення продовжують надходити в звичайному режимі.

На даний час в Skype працюють над усуненням несправності.