Австралієць відтворив Помпеї з конструктора Lego (фото)

Чоловік, якого прозвали The Brickman (від англійського brick - цегла), витратив на виготовлення найбільшої моделі міста з Lego 470 годин (трохи менше трьох тижнів). Зазначається, що вона буде виставлена в музеї Сіднейського університету, повідомляє Лента.ру з посиланням на Metro.

На створення моделі пішло понад 190 тисяч деталей. Консультантами виступили студенти, які вивчають давньоримську історію. Відзначається, що Помпеї відтворені станом на 79 рік нашої ери. У цей же рік, 24 серпня, виверження вулкана Везувій згубило місто, в якому на той момент жило близько 20 тисяч осіб.

Це не перша масштабна робота МакНайта, зроблена з Lego. Раніше університет Сіднея доручав йому відтворити вигляд афінського Акрополя і римського Колізею.

На інших світових майданчиках також виставляються копії міста Помпеї. Так, в лондонському музеї Джона Соуна виставлена модель, створена з винних пробок, а в Національному музеї Неаполя зберігається найстарша у світі модель міста, виготовлена в 1870-х роках.