Вчені заявили про виявлення тіла Мони Лізи, яку малював Леонардо да Вінчі

Однак можливостей існуючих технологій не вистачає, щоб сказати напевно, чи це справді останки Лізи Герардіні, яка, як вважають, позувала Леонардо і яка була дружиною флорентійського торговця шовком Франческо дель Джокондо, повідомляє REUTERS.

"Мона Ліза", відома в Італії як "Джоконда" висить у Парижі, в Луврі, і, можливо, є найзнаменитішою картиною у світі, що зображує молоду жінку з загадковою усмішкою.

Читайте такожКитайський бібліотекар у суді зізнався у крадіжках та підробці картин 143

Археологи почали шукати тіло "Джоконди" три роки тому у монастирі, де вона провела свої останні дні.

Сільвано Вінсеті, який очолює італійський Національний Комітет з розвитку історичної та культурної спадщини, заявив, що документація щодо знайденого вченими могильника і наукові тести дозволяють сказати, що вони розкопали Лізу Герардіні.

"Якщо ви мене запитаєте, що я особисто думаю і відчуваю, я б сказав, що я вірю, що ми знайшли її", - сказав він репортерам.

Інші експерти більш обережні, кажучи, що, зважаючи на незадовільний стан фрагментів, неможливо було бути впевненим.