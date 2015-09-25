Вчені заявили про виявлення тіла Мони Лізи, яку малював Леонардо да Вінчі
Італійські дослідники заявили, що вони, можливо, знайшли фрагменти кісток, що належать жінці, увічненій Леонардо да Вінчі в його портреті під назвою "Мона Ліза" .
Однак можливостей існуючих технологій не вистачає, щоб сказати напевно, чи це справді останки Лізи Герардіні, яка, як вважають, позувала Леонардо і яка була дружиною флорентійського торговця шовком Франческо дель Джокондо, повідомляє REUTERS.
"Мона Ліза", відома в Італії як "Джоконда" висить у Парижі, в Луврі, і, можливо, є найзнаменитішою картиною у світі, що зображує молоду жінку з загадковою усмішкою.
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Археологи почали шукати тіло "Джоконди" три роки тому у монастирі, де вона провела свої останні дні.
Сільвано Вінсеті, який очолює італійський Національний Комітет з розвитку історичної та культурної спадщини, заявив, що документація щодо знайденого вченими могильника і наукові тести дозволяють сказати, що вони розкопали Лізу Герардіні.
"Якщо ви мене запитаєте, що я особисто думаю і відчуваю, я б сказав, що я вірю, що ми знайшли її", - сказав він репортерам.
Інші експерти більш обережні, кажучи, що, зважаючи на незадовільний стан фрагментів, неможливо було бути впевненим.