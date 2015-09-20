Археологи розкопали в Судані похоронні піраміди стародавнього царства Куш

Археологи розкопали на території сучасного Судану ціле кладовище — відразу 16 пірамід віком близько 2 000 років. Всі вони мають під собою могили. В одній з будівель вчені виявили стіл підношень, присвячений богу підземного царства Осірісу, що типово для кушитів, які також поклонялися єгипетським богам.

Про це повідомляє Моя планета з посиланням на Live Science.

Суданські піраміди були зведені біля стародавнього міста Гематон між IX століттям до н. е. і IV століттям н. е. Археологи з Британського музею проводили в цьому місці розкопки протягом 17 років.

"Наразі ми розкопали шість пірамід, зроблених з каменю, і десять, зроблених з глинобитної цегли", — розповів співробітник музею Дерек Велсбі.

Найбільша піраміда сягала 13 метрів у висоту, а кожна сторона в її основі — 11 метрів в довжину. Археологи зазначили, що кушити, на відміну від єгиптян, будували піраміди не тільки для представників знаті і політичної еліти.

"На думку вчених, піраміда, де був виявлений стіл з малюнком Осіріса, є усипальницею старшого члена королівської сім'ї. Ця знахідка має особливе значення, оскільки інші могили виявилися розграбованими", - говориться в повідомленні.

В єдиній піраміді, де грабіжники не взяли нічого, археологи виявили могилу з трьома немовлятами і 100 фаянсових виробів.

Читайте такожАрхеологи знайшли сусіда-однолітка Стоунхенджа - ЗМІ

Раніше археологи знайшли королівські піраміди в Нурі, які добре збереглися. Дослідники пояснили, що будівництво пірамід припинилося в царстві Куш після зникнення держави, яке, можливо, сталося через фінансові проблеми.