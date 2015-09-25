На кометі Чурюмова-Герасименко зафіксували погодні явища

Про відкриття повідомляється в журналі Nature, пише Лента.ру.

Вологообіг на кометі помітно відрізняється від земного: хмари не проливаються дощем на поверхню, а відлітають у космос на заході. Ймовірно, запаси льоду на поверхні поповнюються за рахунок підземних джерел (виходячи назовні з тріщин завдяки потужному сонячному випромінюванню в денний час доби). З часом цей процес призведе до повного виснаження запасів льоду на небесному тілі. Можливо, саме через нього на поверхні комети 67P виявилося так мало льоду.

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Вперше про погоду на кометі вчені дізналися в серпні 2014 року, коли літаючий навколо небесного тіла апарат Rosetta виявив на вузькій «шиї» комети покриту льодом ділянку площею приблизно один квадратний кілометр. Камера-спектрометр VIRTIS показала, що при сході сонця лід сублімується і перетворюється в хмару пари, а при настанні темряви знову повертається у вихідний стан.

Місія Rosetta координується ЄКА за участю його членів-держав, а також НАСА. Дані, отримані з її допомогою, необхідні для пояснення процесів еволюції Сонячної системи і появи води на Землі.

Місія включає орбітальний апарат і спусковий зонд. Посадку на поверхню комети Чурюмова-Герасименко зонд Philae здійснив 12 листопада 2014 року. Це була перша м'яка посадка тіла з Землі на ядро комети. Завершити місію Rosetta планується у вересні 2016 року.