Європейське космічне агентство вирішило продовжити місію Rosetta

Планується, що орбітальний корабель спуститься на поверхню комети 67Р (Чурюмова-Герасименко). Про це йдеться на сайті ЄКА, передає Lenta.ru. В ході продовженої місії вчені збираються провести кілька ризикованих експериментів. Зокрема, вони мають намір обстежити неосвітлений бік комети і взаємодію частинок пилу і газу на ній, а також зібрати відповідні зразки та проаналізувати їх.

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Пік досліджень припаде на 13 серпня 2015 року, коли комета наблизиться до Сонця на мінімальну відстань, а витікання речовини з її поверхні буде відбуватися з максимальною швидкістю. Продовження місії дозволить спостерігати зниження активності 67Р, а порівняння даних до і після досягнення максимуму швидкості витікання речовини з небесного тіла дозволить відстежити еволюцію комети з недосяжною раніше точністю.

У найближчі плани ЄКА входить більш точне визначення місця розташування на поверхні комети спускного модуля Philae. Раніше вченим вдалося отримати фотографії зонда з відстані 20 км. Зображення, зроблені з відстані 10 і менш км, які планується отримати після проходження Rosetta перигелію (точки максимальної близькості до Сонця), дозволять більш детально визначити положення модуля на кометі.

На деякій ділянці продовженої місії через брак сонячної енергії планується перевести Rosetta в режим гібернації, як це було зроблено в червні 2011 року, коли станцію, що прямувала до орбіти Юпітера, відключили на 31 місяць. З жовтня 2016 року спостереження за зондом стануть важкодоступними, у зв'язку з чим його збираються перевести в спіралевидний рух навколо комети, яка приблизно через 3 місяці закінчиться його падінням на ядро.

За словами вчених, малоймовірно, що станція, яка впаде на комету, зможе продовжити свою роботу. Навіть якщо вона перестане функціонувати, це не скасує дану фахівцями оцінку місії Rosetta: проект вже визнаний успішним.

Спочатку завершення місії планувалося на кінець грудня 2015 року, але потім ЄКА дало згоду на продовження фінансування ще на 9 місяців.