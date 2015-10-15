Tesla представила програму-автопілот для своїх машин

Компанія-виробник машин з електродвигуном представила програмне забезпечення, що робить автомобіль практично повністю автономним. Про це повідомляє ТАСС.

Відзначається, що з такою начинкою можливості легкового авто обмежені лише одним - відмінностями у вимогах до техніки безпеки при русі по дорогах.

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"На цьому ранньому етапі ми вкрай обережні", - зазначив голова Tesla Ілон Маск.

"З часом тримати руки на кермі взагалі буде не потрібно", - обіцяв він.

На даному етапі програмне забезпечення призначене тільки для машин марки Model S виробництва Tesla. Скачавши його, можна буде їздити без рук на кермі і ніг на педалях у будь-якому режимі - від постійної зміни гальмування і набору швидкості в місті до вільного "польоту" по швидкісному шосе. Такий автомобіль може самостійно змінювати смуги руху, гальмувати, набирати швидкість, маневрувати і навіть паркуватися.

Крім того, запрограмована здатність стежити за сліпою зоною і розпізнавати небезпеку зіткнення. У цьому випадку авто ухилиться від потенційної аварії, змінивши смугу руху і збільшивши швидкість. Закладена і можливість автоматично розпізнавати крутий вигин дороги, з'їзд з основної магістралі, підйоми та спуски.

Водієві лише потрібно кожні 10 секунд доторкатися до керма. Інакше машина буде автоматично скидати швидкість заради безпеки водія та інших учасників руху.

За словами Ілона Маска, він випробував новинку біля свого будинку в Каліфорнії, і всі переваги повною мірою проявляються при слідуванні за іншою машиною та при наявності чітко нанесених ліній, що розділяють смуги руху.

Маск обіцяє випустити автомобіль, "здатний довозити вас без вашої участі від однієї точки до іншої, наприклад, від будинку до роботи". Ця казка стане реальністю через три роки, заявив він.