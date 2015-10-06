Глава Tesla представив найбільш ефективні сонячні батареї в світі

Керівник SpaceX, Tesla Motors і співвласник SolarCity Елон Маск у Нью-Йорку презентував найефективніші сонячні панелі в світі. Про це повідомив AIN.UA.

Читайте такожЗасновник Tesla Маск політав верхи на літаку (фото, відео)

SolarCity оголосила про старт виробництва сонячних панелей, які, за словами Маска, перевершують по ефективності всі світові аналоги.

Звичайна сонячна панель здатна перетворити приблизно 14-20% енергії, яку поглинає, електрика. Це непогано, якщо порівняти, наприклад, з ефективністю фотосинтезу: у рослин цей же показник дорівнює 5%.

Представляючи нові панелі у Нью-Йорку, Мак оголосив, що панелі виробництва SolarCity здатні на піку досягати ефективності 22,04%. Це підтверджено перевірками організації Renewable Energy Test Center.

Якщо більшість компаній виготовляють панелі з кристалічного кремнію p-типу, то для панелей SolarCity вибрали напівпровідник n-типу, який краще працює при високих температурах.

Планується виробляти приблизно по 10 тис. панелей на день. Якщо зараз установка коштує 2,90 дол. за ватт, то з новими панелями ціна впаде до 2,20 дол. А в майбутньому цю ціну планується знизити чи не вчетверо.

Зазначимо, що SolarCity - компанія, яка займається альтернативною енергетикою і відповідальна приблизно 34% всіх сонячних панелей на дахах у США.

Нагадаємо, нещодавно Маск запропонував запалити на Марсі два термоядерних сонця, щоб змінити клімат планети.