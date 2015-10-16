Зафіксовано перший випадок передачі Еболи статевим шляхом

Про це вони розповіли в статті, опублікованій в New England Journal of Medicine, передає РИА Новости.

За останніми даними ВООЗ, з лютого 2014 року лихоманкою Ебола в трьох західноафриканських державах заразилися майже 24 особи, 9,6 тисячі померли. У Ліберії від Еболи померли більше 4 тисяч осіб. У березні 2015 року кількість жертв вірусу Ебола перевищила поріг в 9 тисяч осіб. Останнім часом випадки нових захворювань у Ліберії значно скоротилися, що дозволяє говорити про те, що епідемія пішла на спад.

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Сюзанна Мэйт (Suzanne Mate) з Медично-дослідного інституту заразних хвороб при Армії США у Форт-Детрике і її колеги з'ясували, що Ебола може "ховатися" в статевих органах людей, що перехворіли нею, по півроку і більше, вивчаючи загадковий, як здавалося спочатку, випадок зараження цим вірусом.

Як розповідають науковці, наприкінці березня 2015 року в один з госпіталів Ліберії звернулася за допомогою жінка, яка нещодавно заразившаяся Эболою. Вчені спочатку не розуміли, де вона могла підхопити вірус, так як останні епізоди передачі вірусу відбулися за кілька тижнів до того, як вона потрапила в лікарню.

За кілька днів до смерті вона розповіла вченим про те, що незадовго до зараження вона вступала в статеві стосунки з чоловіком, який заразився Еболою восени минулого року і зміг вижити. Він був виписаний з лікарні в жовтні, приблизно за півроку до того, як він познайомився з інфікованою жінкою.

Після того, як жінка померла, вчені розшукали, за сприяння влади та служб охорони здоров'я Ліберії, цього чоловіка і отримали згоду на забір проб крові, сперми та вмісту слизових оболонок.

Перші ж тести показали, що в спермі даного африканця присутня невелика, але помітна кількість вірусних частинок. Вчені витягли їх, проаналізували структуру геному вірусу і порівняли його з тим, як була влаштована РНК збудника Еболи з організму загиблої жінки та інших жителів Ліберії.

Виявилося, що вірус чоловіка і жінки є однаковими, що підтвердило підозри вчених - вірус Ебола дійсно може поширюватися статевим шляхом. Ця версія патогена дещо відрізнялася від тієї, яка зустрічається в тканинах інших жертв епідемії - в ній було три нових мутації, які раніше біологи ніколи не зустрічали.