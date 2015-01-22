Вірус Ебола може знищити людиноподібних мавп - вчені

Як пише Новое Время з посиланням на The Daily Mirror, смертність горил від цього вірусу досягла 95%, шимпанзе - 77%. Серед людей смертність становить 50%, наводить видання сумну статистику для порівняння.

З 1990 року вірус призвів до загибелі третини популяції горил і шимпанзе в світі. Тільки у 1995 році 90% горил, що мешкали в національному парку на півночі африканського Габону, померли від геморагічної лихоманки. Ще п'ять тисяч горил померли в 2002-2003 роках, коли вірус Ебола поширився в Демократичній Республіці Конго.

За підрахунками вчених з Всесвітнього фонду дикої природи, зараз у світі залишилося трохи більше 115 тисяч горил, тому такі показники смертності можуть призвести до їх повного зникнення.

Читайте такожЗагиблих від лихоманки Ебола вже майже 8,5 тисячВидання зазначає, що поширення смертельного вірусу може бути обмежене шляхом вакцинації тварин - безпечна і ефективна вакцина для горил і інших мавп вже розроблена, в той час як для людей її ще не створили. Але проблема в тому, що проводити випробування над мавпами в багатьох країнах заборонено.

"Питання в тому, чи повинні ми зробити виняток в даному разі", - пише для журналу The Conversation науковий співробітник Університету Шеффілда Світу Інгліс. Вакцинація мавп також може допомогти людям: буде знайдена вакцина проти вірусу, який передається від людини до людини, додає вона.

Німецькі епідеміологи раніше з'ясували, що епідемія лихоманки Ебола в Африці почалася з хлопчика, який грався з кажаном в дуплі великого дерева.