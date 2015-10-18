Стали відомі ціни на офіційні нові iPhone в Україні

Відповідно, подешевшали попередні версії iPhone – 6 і 6 Plus, передає AIN.UA.

Зазначається, що онлайн-магазин Rozetka опублікував ціни на «яблучні» смартфони, які також підтвердив офіційний дистриб'ютор iPhone в Україні – компанія ASBIS.

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Мінімальна вартість iPhone 6s – 20 тис. 999 грн, а iPhone 6s Plus – 24 тис. 699 грн. Стільки покупці повинні викласти за смартфони з пам'яттю 16 ГБ.

Нові ціни на iPhone 6 – 16 тис. 999 грн за версію з 16 ГБ і 20 тис. 999 грн за 64 ГБ. iPhone 6 Plus на 16 Гб тепер коштуватиме 20 тис. 999 грн, а на 64 ГБ – 23 тис. 999 грн.

Раніше УНІАН повідомляв, що Apple оновила рекорд продажів нових пристроїв iPhone - в перший вікенд продажів компанія реалізувала 13 млн iPhone 6s і iPhone 6s Plus.