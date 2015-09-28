Продажі нових iPhone підскочили до нового рекорду

Попередній рекорд компанії з продажу iPhone в перші дні становив 10 млн пристроїв.

Про новий рекорд продажів нового iPhone йдеться в повідомленні компанії. Глава компанії Тім Кук охарактеризував результати продажів як «феноменальні» і зазначив, що продажі нового iPhone «залишили далеко позаду всі раніше встановлені рекорди в історії», повідомляє РБК.

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У повідомленні компанії наголошується, що продажі, зафіксовані на дату 26 вересня (субота), будуть включені в результати Apple за підсумками четвертого кварталу 2015 фінансового року, а продажі, зафіксовані на дату 27 вересня (неділя), будуть включені в результати Apple за підсумками першого кварталу 2016 фінансового року.