Австралійські зоологи з'ясували, що крокодили сплять з відкритим оком

Вчені особливо підкреслюють, що асинхронний сон у півкуль мозку широко розповсюджений у тваринному світі, крім ластоногих і китоподібних ссавців, це явище спостерігається у більшості птахів, передає Бі-бі-сі.

Читайте такожСкладено рейтинг найбільш небезпечних для людини тварин

Зоологи спостерігали за крокодилами в цілодобовому режимі за допомогою камер інфрачервоного спектру, встановлених у вольєрі з рептиліями.

Піддослідними об'єктами для дослідників стали 3 молодих гребнистих крокодили, що з'явилися на світ в Квінсленді.

Як говорить керівник проекту доктор Джон Леску, будь-яка різка зміна в навколишньому середовищі змушувала тварин відкривати око під час сну однієї з півкуль.

Зокрема, таким "тривожним" чинником стало підселення до молодняку нового крокодила.

За словами Джона Леску, такий чутливий сон, при якому одне око залишається "на варті", може бути еволюційним надбанням, особливо важливим для крокодилячого молодняку, який в силу своїх розмірів більш вразливий перед небезпеками, що йдуть з навколишнього середовища, ніж дорослі особини.