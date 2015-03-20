Науковці знайшли попередника динозаврів - гігантського крокодила

"Каролінський м'ясник", що жив 231 млн років тому, можливо, був найбільш смертоносною істотою на Землі до еволюції найбільших динозаврів, пише ZN.UA.

Древній крокодил (зріст якого сягав 9 футів) полював на ссавців і ходив на задніх лапах.

Палеонтологи знайшли частини черепа, хребта і верхніх передніх кінцівок "каролінського м'ясника" в Шаті Каунті в штаті Північна Кароліна.

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Палеонтологи припускають, що стародавні крокодили, можливо, були на вершині харчового ланцюжка. Використовуючи спеціальний тривимірний сканер, дослідники створили комп'ютерну картинку тварини.