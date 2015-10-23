У Facebook визнали, що мобільний додаток надмірно витрачає енергію батареї

Інженери виявили кілька ключових проблем у додатку, які могли серйозно вплинути на тривалість роботи смартфонів і планшетів, передає Дождь. Деякі з них вже усунені в новій версії програми.

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Це явище в компанії порівняли з настирливою дитиною в машині, яка постійно запитує: "Вже приїхали? Вже приїхали? Вже приїхали?". Відповідь ніяк не допомагає роботі додатка, однак енергія витрачається на саме виконання запиту.

Також йдеться про проблему з аудіовідтворенням в мобільному додатку, який залишав аудіосесію запущеною у фоновому режимі після закінчення перегляду відеороликів і переходу в інший додаток.

Facebook також часто називають одним з найбільш енерговитратних додатків для пристроїв на ОС Android.