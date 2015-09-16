Facebook скоро запустить кнопку "не подобається" - Цукерберг

Про це у вівторок, 15 вересня заявив співзасновник Facebook Марк Цукерберг, передає Mashable.

За словами Цукерберга, цей крок дозволить користувачам більш реалістично виражати емоції, ніж маючи лише один варіант вибору.

«Люди питають про кнопку «не подобається» багато років. І сьогодні особливий день, бо сьогодні я заявляю, що ми працюємо над цим і дуже близькі до того, щоб запустити тестовий варіант», - повідомив, відповідно до сюжету CNBC, Цукерберг.

Співзасновник Facebook додав, що компанія уникала цієї функції, щоб не бути схожою на систему Reddit, яка дозволяє голосувати «за» і «проти» повідомлень.

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«Все, чого вони дійсно хочуть - мати можливість проявляти почуття. Не кожен момент у житті – це хороший момент», - зазначив керівник компанії.

Раніше УНІАН повідомляв, що Facebook досяг нового рекорду відвідуваності. Протягом одного дня сайт відвідали один мільярд людей.