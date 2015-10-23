Хаббл сфотографував край Великого Вибуху (фото)
07:52, 23 жовтня 2015Наука та IT
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Астрономи з Федеральної вищої політехнічної школи Лозанни з допомогою телескопа Хаббл виявили галактики, деякі з яких існували приблизно 600 млн років після Великого Вибуху.
Всього вчені виявили більше 250 невеликих галактик / NASA
Всього міжнародна група астрономів під керівництвом Хакіма Атека виявила більше 250 невеликих галактик, які існували в проміжок від 600 до 900 млн років після Великого Вибуху, повідомляє N+1.
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Світло від цих галактик пройшло шлях довжиною в 12 млрд світових років. Нова інформація допомогла дослідникам краще вивчити епоху реіонізації, в ході якої почали утворюватися перші зірки. Вивчивши ультрафіолетове випромінювання найменших і численних галактик серед знайдених, астрофізики прийшли до висновку, що епоха реіонізації підійшла до кінця приблизно 700 млн років після Великого Вибуху.
NASA
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