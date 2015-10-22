Вчені виявили найбільшу подвійну зірку

Екстремальна подвійна система VFTS 352, можливо, наближається до кінця свого існування: її компоненти або зіллються в одну гігантську зірку, або утворюють подвійну чорну діру.

Про це повідомляється на сайті ESO.

Відзначається, що подвійна система VFTS 352 розташована приблизно в 160 000 світлових років від нас в туманності Тарантул. Нові спостереження з телескопом VLT ESO показали, що ця пара молодих зірок – одна з найбільш дивних і незвичайних з усіх відомих нам подвійних.

Читайте такожHubble сфотографував загибель зірки

"Система VFTS 352 складається з двох дуже гарячих, яскравих і масивних зірок, що здійснюють повний оборот навколо загального центру тяжіння трохи більше, ніж за один земний день. Відстань між центрами зірок пари – всього 12 мільйонів кілометрів. Це так близько, що фактично поверхні зірок стикаються, утворюючи між собою «міст». VFTS 352 є не тільки наймасивнішим об'єктом із нечисленного класу "понадконтактних подвійних" (її загальна маса близько 57 мас Сонця), але і найгарячішим — поверхнева температура зірок, що входять в систему, перевершує 40 000 градусів Цельсія", - йдеться в повідомленні.

В ESO зазначили, що такі екстремальні зірки, як компоненти системи VFTS 352, грають ключову роль в еволюції галактик. "Вважається, що саме вони є головним виробником таких елементів, як кисень. У подвійних цього типу також відбувається екзотичне явище «зоряного вампіризму» - менший компонент системи «висмоктує» речовину з поверхні свого великого сусіда (eso1230)", - вважають вчені.

Читайте такожАстрономи знайшли зірку, що переміщається зі швидкістю більше тисячі кілометрів в секунду

Однак, у випадку VFTS 352 зірки системи майже одного розміру. "Тому «висмоктування» речовини не відбувається, і воно стає загальним для обох зірок: згідно з оцінками, у "спільному користуванні" знаходиться приблизно 30 відсотків їх речовини", - додали в Європейській космічній організації.

Зазначається, що такі системи вкрай рідкісні: ця фаза життя зірок виключно коротка і ймовірність «зловити» її дуже низька. Так як зірки системи дуже близькі, астрономи вважають, що потужні приливні сили посилюють перемішування речовини в їх надрах.

Читайте такожNASA опублікувало зображення захоплюючого злиття зірки і туманності

"VFTS 352 - найбільш яскравий з відомих прикладів гарячої масивної подвійної, в якій може відбуватися таке внутрішнє перемішування", - говорить провідний автор роботи Леонардо Альмейда з університету Сан Пауло (Бразилія). "Це чудове відкриття".