Honda обіцяє випустити безпілотні машини в 2020 році
09:39, 27 жовтня 2015Наука та IT
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Honda Motor має намір почати випуск автомобілів на автопілоті до 2020 року.
Honda обіцяє випустити безпілотні машини / honda.ca
Про це повідомляє Kyodo News.
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Компанія збирається до цього часу розробити механізми в'їзду і виїзду автомобілів на швидкісні траси.
У першу чергу планують продавати автомобілі, які здатні триматися у смузі і дотримуватися безпечної дистанції щодо інших машин.
Зазначимо, раніше про намір почати випуск безпілотних автомобілів заявили Toyota Motor Corp. і Nissan Motor Co.
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