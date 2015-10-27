Honda обіцяє випустити безпілотні машини в 2020 році

Про це повідомляє Kyodo News.

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Компанія збирається до цього часу розробити механізми в'їзду і виїзду автомобілів на швидкісні траси.

У першу чергу планують продавати автомобілі, які здатні триматися у смузі і дотримуватися безпечної дистанції щодо інших машин.

Зазначимо, раніше про намір почати випуск безпілотних автомобілів заявили Toyota Motor Corp. і Nissan Motor Co.