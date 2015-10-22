Путін сів у нову "Ладу" і зміг доїхати на "Валдай" без пригод

Про це пише ТАСС.

Відзначається, що новий автомобіль Путіну показав гендиректор "Автовазу" Бо Андерссен, який приїхав в Сочі для участі у 12-й сесії дискусійного клубу "Валдай". Він розповів про новинку, після чого глава держави сів за кермо і разом з керівником підприємства приїхав на пленарне засідання клубу, де поспілкується з його учасниками.

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Додамо, що від міжнародного аеропорту Сочі до готелю, де відбулося засідання - 45 кілометрів.

Відповідаючи на питання, з якою швидкістю глава держави їхав на новій машині до місця проведення сесії клубу "Валдай", Путін нагадав, що до цього місця веде серпантин.

"Кругом обмеження - 30-50 км/год", - зазначив він. "Скажу чесно, їхав трохи швидше", - зізнався він.

На питання про те, чи краще дана модель, ніж Lada Kalina Sport, яка зламалася, коли він кілька років тому їхав від Хабаровська до Чіти, Путін зазначив, що "Kalina хороша машина, але ця трохи більша, стійкіша і автомобіль іншого класу".

Серійне виробництво Lada Vesta почалося на заводі "Іжавто" місяць тому. В цьому році планується провести 5-6 тисяч машин нової марки, а в наступному році - до 70 тисяч. У продаж автомобіль надійде 25 листопада в 22 містах Росії. За попередніми даними, ціна моделі складе від 495 до 600 тисяч рублів.

Додамо також, раніше Кадиров заявив, що поки не планує пересідати на Lada Vesta.