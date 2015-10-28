Rosetta виявила кисень у речовині комети Чурюмова-Герасименко

Це нехарактерно для комет і не пояснюється наявними моделями формування Сонячної системи, передає ТАСС.

"Ми доповідаємо результати вимірів молекулярного кисню, проведених в природних умовах, в комі комети Чурюмова-Герасименко, з локальним вмістом від одного до десяти відсотків відносно молекул води і з середнім значенням 3,8 плюс-мінус 0,85%", - пишуть у своїй статті Андре Бейлі з Університету Мічигану (США) і його колеги.

Дослідники проаналізували дані мас-спектрометра ROSINA-DFMS, встановленого на борту космічного апарату Rosetta, отримані з вересня 2014 з березня 2015 року. За співвідношенням молекул кисню і води вчені встановили, що джерело у них одне, а саме - речовина ядра комети, що випаровується під дією сонячного тепла. Це означає, що молекули кисню присутні в "первородній" речовині, з якої утворилася Сонячна система, і яка в кометах залишилася відтоді, як вважають вчені, в незмінному вигляді.

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Дотепер у комах комет виявляли, в основному, воду, чадний і вуглекислий гази, і вчені вважали, що на ранній стадії формування Сонячної системи наявний кисень прореагував з воднем і тому може бути знайдений в кометній речовині тільки в складі води. Існування молекулярного кисню в речовині, з якої сформувалися комети, не пояснюється наявними моделями формування Сонячної системи, відзначають Бейлі і його колеги в своїй статті.

Космічний апарат Rosetta з модулем Philae на борту було запущено до комети Чурюмова-Герасименко в 2004 році. Своєї мети Rosetta досягла в 2014 році і зараз обертається навколо комети. Робота космічного апарату запланована до вересня 2016 року: "Розетта" буде підходити до комети все ближче, досліджуючи її, і нарешті впаде на комету.