Вчені знайшли на кометі Чурюмова-Герасименко запаси водяного льоду

Результати своїх досліджень автори опублікували в журналі Astronomy & Astrophysics, а коротко з ними можна ознайомитися на сайті Європейського космічного агентства (ЄКА), пише Лента.ру.

Усього вчені за допомогою інструменту OSIRIS станції Rosetta виявили на комету Чурюмова-Герасименко 120 ділянок, яскравість яких у десять разів вище, ніж в середньому на решті поверхні комети. Деякі з таких ділянок є частиною більш великих кластерів, тоді як інші ізольовані від своїх сусідів.

У всіх випадках яскраві плями виявили у регіонах, що одержують відносно небагато сонячної енергії. За час спостережень, що проводилися у вересні 2014 року, яскравість цих ділянок практично не змінювалася. Вчені вважають, що ці плями утворені водяним льодом. Вони відзначили, що з наближенням комети до Сонця швидкість сублімації неводяних льодів (наприклад, двоокису вуглецю) з її поверхні була б вище, ніж водяних.

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Свої висновки дослідники підтвердили лабораторними експериментами, що моделюють поведінку під дією світла змішаного з мінералами водяного льоду. Вони виявили, що після кількох годин сублімації частинки пилу закрили шар льоду. При цьому шару частинок товщиною в один міліметр виявилося достатньо, щоб приховати лід від оптичних приладів.

Як відзначають вчені, світлі та вільні від пилу крижані ділянки комети могли утворитися 6,5 років тому на неосвітлених світлом дільницях під час її останнього зближення з Сонцем.

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Місія Rosetta координується ЄКА за участю його членів-держав, а також NASA. Дані, отримані з її допомогою, необхідні для пояснення процесів еволюції Сонячної системи і появи води на Землі. Місія включає орбітальний апарат і спусковий зонд. Посадку на поверхню комети 67P/Чурюмова-Герасименко зонд Philae здійснив 12 листопада 2014 року. Це була перша м'яка посадка тіла з Землі на ядро комети.

Раніше УНІАН повідомляв, що зонд Philae, який знаходиться на поверхні комети 67Р/Чурюмова-Герасименко, після семимісячної перерви «прокинувся» і вийшов на зв'язок з Землею.