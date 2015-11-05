Вчені з'ясували головну причину відмінностей між мовами

Про це вчені розповіли у своїй доповіді, представленій на 170-му з'їзді Акустичного товариства Америки, передає Lenta.ru. Наприклад, у мовах людей, що живуть у регіонах з густими тропічними лісами, переважають низькі частоти і голосні, тому що в подібній обстановці так легше почути один одного. У людей, що живуть на відкритих просторах, навпаки, переважають дзвінкі голоси і частіше використовуються приголосні.

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До таких висновків вчені дійшли, вивчаючи 633 мови світу. У ході своїх досліджень особливу увагу вчені приділяли малим мовам, якими у світі говорять менше 5 млн осіб. Сформульовану ними закономірність дослідники назвали підтвердженням так званої "теорії акустичної адаптації". Крім ландшафту, вчені враховували такі чинники, як середній річний рівень опадів і температури, які також можуть вплинути на поширення звукових хвиль у повітрі.

"Ми впевнені в тому, що частина характеристик звукових моделей мов світу формується виходячи з кліматичних і екологічних характеристик регіону", - упевнений Іан Медісон, ад'юнкт-професор в Університеті Нью-Мексико і провідний автор дослідження.

Вперше теорію про те, що ландшафт місцевості обумовлює звуки, які видають його мешканці, сформулювали щодо птахів. Дослідники встановили, що спів окремих видів птахів пов'язаний з тим, де вони мешкають в лісах або на відкритих просторах.