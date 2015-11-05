NASA опублікувало знімки вибуху ракети Antares

Ракета повинна була доставити на орбіту вантажний корабель Cygnus з продовольством і науковим обладнанням, призначеним для астронавтів на Міжнародній космічній станції (МКС), передає Lenta.ru з посиланням на Time.

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В кінці жовтня NASA оприлюднило результати власного розслідування аварії носія Antares. Основною її причиною агентство назвало вибух ракетного двигуна AJ-26. Цей агрегат випускався в СРСР під назвою НК-33 для місячної програми, він проходив перед продажем перевірки, а також технологічну модифікацію в США.

Висновки комісії NASA в цілому узгоджуються з результатами експертної групи компанії Orbital ATK, яка відправляє вантажі на МКС за допомогою свого космічного корабля Cygnus. Агентство збирається продовжити співпрацю з компанією. Передбачається, що в кінці цього року до МКС буде запущено черговий корабель Cygnus.

Цей старт, як і наступний, буде здійснено за допомогою ракети Atlas V компанії ULA (United Launch Alliance). У 2016 році завершиться відновлення космодрому на острові Уоллопс в штаті Вірджинія, потерпілого в ході вибуху ракети Antares. Тоді ж компанія Orbital ATK планує відновити старти носіїв Antares.

Нагадаємо, 29 жовтня 2014 року ракета Antares вибухнула через кілька секунд після старту. Аварія призвела до тимчасової зупинки використання цих запусків ракет і кораблів Cygnus.