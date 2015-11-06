Вчені з'ясували, хто заздрить найбільше

Про це йдеться в статті, опублікованій в науковому журналі Basic and Applied Social Psychology, передає Lenta.ru. Крім того, вчені з'ясували, що заздрість не залежить від статі - чоловіки і жінки однаково заздрісно ставляться до чужих успіхів.

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До таких висновків вони прийшли в ході дослідження, участь в якому взяли 900 чоловік у віці від 18 до 80 років. У респондентів запитували, заздрили вони коли-небудь кому-небудь і чи продовжують це робити. Ще у 800 людей відповідної вікової категорії з'ясовували, чи вони були або є об'єктами заздрості.

Близько 80% людей у віці до 30 років заявили, що протягом року комусь заздрили. При цьому люди у віці 50 років і вище заявляли про це лише в 59% випадків. Крім того, вчені з'ясували, що комусь протягом минулого року заздрили 79,4% жінок і 74,1% чоловіків.

Таким чином, дослідники підтвердили, що заздрість швидше зумовлена віковими показниками, ніж гендерними.