Вчені пояснили бажання людей працювати під час хвороби

Результати свого дослідження автори опублікували в Journal of Occupational Health Psychology, передає Lenta.ru. Як з'ясувалося, хворі співробітники йдуть працювати через високі вимоги роботодавця, стрес і відсутність гарантій зайнятості при втраті роботи.

Читайте такожВчені з'ясували, хто заздрить найбільше

Таку поведінку автори порівнюють з презентеїзмом - ситуацією, коли працівник проводить на своєму місці більше часу, ніж це зазначено в умовах трудової угоди. Як правило, це відбувається через хворобу, внаслідок якої людина не справляється зі своїми обов'язками і затримується на роботі.

Однак, як зазначається, з презентеїзмом може бути пов'язано не тільки погане самопочуття працівника, але і його висока мотивація і корпоративна солідарність.

Згідно з даними дослідження, якщо роботодавець йде назустріч підлеглим у питанні відгулів і медичних виплат за станом здоров'я, показники ефективності їх роботи значно підвищуються.

У своїй роботі вчені проаналізували дані 61 дослідження, що включає матеріали понад 175 тис. респондентів з 34 країн світу. З їх допомогою автори розробили відповідну аналітичну модель для виявлення основних причин презентеїзму і прогулів.

Основні втрати роботодавців через тимчасову непрацездатності працівників пов'язані не з їх відсутністю на роботі, а з неефективною присутністю. Так, економічний збиток від презентеїзму у Великобританії перевищує $22 млрд на рік. Вчені сподіваються, що їх аналіз дозволить роботодавцям підвищити ефективність праці співробітників.