"Покоління iPhone": вчені розповіли, як люди потрапляють у залежність від смартфону

З них 53 рази - щоб відкрити один із численних додатків.

Про це свідчать результати відповідного дослідження Боннського університету, передає DW.

Учені проаналізували дані 60 тисяч осіб. За допомогою спеціального додатку вони реєстрували, як довго і часто учасники експерименту користувалися смартфоном, а також те, що саме вони робили: дзвонили, спілкувалися у чаті, шукали інформацію в інтернет чи грали. Крім того, двічі на день піддослідних просили оцінити також власне самопочуття.

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Цілком передбачувано основною функцією смартфону залишається комунікація: більше половини часу витрачається на спілкування за допомогою таких додатків, як WhatsApp(15 відсотків) або Facebook (9 відсотків). 13 відсотків користувачів захоплюютьсямобільними іграми, причому декотрі з них присвячують цьому заняттю кілька годин на день. А от безпосередньо на дзвінки, судячи з результатів дослідження, середньостатистичний користувач витрачає щодня лише 8 хвилин та пише 2,8 повідомлення.

"За останні шість років смартфони кардинально змінили наше життя, - переконаний керівник наукового дослідження Александр Марковец. - Використання мобільних телефонів у цілому негативно позначилося на наших розумових здібностях, підриває здоров'я, викликає відчуття пригніченості та бездіяльності".

Утім, наголошує він, за допомогою мобільника можна у будь-який час переживати "моменти щастя": поставлені нам у соцмережах лайки та отримані повідомлення дають упевненість у наявності соціальних контактів, дозволяють бути в курсі подій, допомагають відчувати себе більш надійно та впевнено.

Зворотній бік медалі - це те, що з часом таких моментів стає дедалі менше, викликане безперервною інтерактивністю роздратування зростає і кінець-кінцем ми починаємо відчувати себе по-справжньому нещасними. Так "покоління iPhone" потрапляє у залежність від смартфону, підсумовує професор Марковец.

Надлишок віртуальної комунікації відриває від реального спілкування та нерідко сприяє розвитку депресії та навіть синдрому емоційного вигорання, підкреслює Александр Марковец, закликаючи до утримання.