У Казахстані розблокували закриту з 2011 року блог-платформу LiveJournal

Про це в середу заявили в комітеті зв'язку, інформатизації та інформації міністерства з інвестицій та розвитку республіки, повідомляє ТАСС.

Читайте такожЗа свій домен Google платитиме $8 на рік

"Доступ був відновлений після виконання адміністрацією блог-платформи LiveJournal рішень судових органів про видалення протиправних матеріалів, розміщених на ресурсі. Представники LiveJournal повідомили про видалення з блог-платформи матеріалів, що містять ознаки пропаганди тероризму і релігійного екстремізму, публічних закликів до вчинення актів тероризму і виготовлення вибухових пристроїв", - поінформувала прес-служба комітету.

Відзначається, що доступ до LiveJournal був заблокований згідно з постановою Сариаркінского суду Астани з 20 серпня 2011 року через поширення протиправних матеріалів.

У комітеті також повідомили, що LiveJournal планує відкрити представництво в Казахстані і розвивати казахстанський сегмент блог-платформи.