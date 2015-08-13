Twitter зняв ліміт у 140 знаків в особистих повідомленнях

Про це повідомило в середу, 12 серпня, видання USA Today, передає Лента.ру.

«Сьогоднішня зміна — це ще один великий крок до того, щоб зробити приватний сегмент Twitter ще більш потужним і розважальним», — прокоментував на своїй сторінці у соцмережі керівник проекту Direct Messages в Twitter Inc. Сачин Агарвал (Sachin Agarwal).

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Зміна почала діяти з 12 серпня для всіх мобільних додатків Twitter для програми Tweetdeck, а також для користувачів, які пишуть з сайту соцмережі.

Обмеження на стандартні публічні повідомлення в 140 символів зберігається.

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Як повідомляв УНІАН раніше, сервіс мікроблогів Twitter запустив функцію, яка дозволяє прокоментувати додатковими 116 знаками пост, який користувач ретвітнув і розмістив у себе на сторінці.