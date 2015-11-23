Одна з найстаріших золотих прикрас у світі знайдена в Болгарії

Археологи вважають, що стародавні мешканці цього регіону одними з перших навчилися обробляти і виробляти золоті вироби, пише "Моя планета" з посиланням на The Daily Mail.

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Некрополь у Солніцат (що означає "соляна яма") відомий своїми двоповерховими будинками і кріпосною стіною, яка імовірно датується 4300 роком до н. е. У той же час золотий кулон може бути навіть на 200 чи 300 років старше, вважає професор Васіл Ніколов з болгарського Національного інституту археології.

Кулон важить близько 2 г, і його могли носити як знак високого соціального статусу. "Що цікаво, золоту прикрасу було виявлено не в похованнях, а між ними, що могло свідчити про якийсь спеціальний ритуал, - сказав Васіл Ніколов. - У будь-якому випадку ця дорогоцінна знахідка - зразок ювелірного мистецтва того часу".

Раніше кілька інших золотих артефактів були знайдені в інших місцях по всій Варненської області. А в 1972 році кілька золотих ювелірних виробів були виявлені в сусідньому Варненському некрополі, всього 23 милях на схід від Провадії.

Професор припускає, що вся північна область Болгарії була місцем проживання високорозвиненої цивілізації, що мала два центри. Недалеко від озера Варна знаходився великий центр з переробки міді і золота, а в Солніцаті добували сіль. Це співтовариство розвивалося протягом 200-300 років.

Васіл Ніколов також говорить, що сіль могла використовуватися в якості валюти до поширення золота та інших металів. Подібна система буде застосовуватися сторіччями римськими легіонами, які отримували платню сіллю - звідси, наприклад, англійське слово salary ("зарплата").