Китайські археологи показали скарби зі знайденої на будмайданчику гробниці (фото)

У 2008 році в ході будівельних робіт в Нанкіні робітники знайшли стародавнє поховання часів імперії Мін, пише "Моя планета". Археологи з Нанкінского муніципального музею, проводили дослідження могили всі ці роки, і нарешті оприлюднили результати своєї роботи і показали фотографії знайдених скарбів. У гробниці XV століття були витончені жіночі прикраси із золота і дорогоцінних каменів: шпильки, браслети, коробочка духів, прикрашена сапфірами, рубінами і бірюзою.

Особливий інтерес археологів викликали не стільки знайдені скарби, скільки саме надгробок і епітафії, які оповідають про неординарну долю похованої в цій могилі пані Мей. Ця жінка пройшла шлях від простої наложниці до радника свого сина Му Цзуна, який, завдяки її вихованню та допомозі, став фаворитом імператора і правителем провінції Юньнань.

Як встановили дослідники, пані Мей народилася близько 1430 року. Будучи 15-річним підлітком, вийшла заміж за герцога Му Біна, який правив Юньнанем, який був старший за неї на 30 років. Як припускають вчені, герцог одружився на дівчині після військового походу, початого для захисту Юньнаня. Мей стала третьою дружиною Му Біна, що робило її фактично безправною наложницею. У 21 рік жінка овдовіла, до того часу її синові Му Цзуну виповнилося 10 місяців. Як свідчить один з написів на надгробку, в ті роки пані Мей була «немита і неохайна, і вона називала себе тою, що залишилася в живих». Однак надалі ця жінка змінилась. Вона цілком присвятила себе вихованню дитини, маючи намір зробити його герцогом в третьому поколінні. Згідно епітафії Мей стала годувальницею свого сина, привчила його до суворої дисципліни, навчила його лояльності і синівській відданості, прищепила йому почуття обов'язку і пристрасть до навчання, змусивши займатися з ранку і до ночі.

Коли Му Цзун став досить дорослим, щоб претендувати на правління в провінції Юньнань, Мей вирушила з ним в подорож і організувала зустріч з імператором. Верховний правитель Китаю задовольнив її прохання, зробив її сина герцогом, а самій жінці подарував звання вдовуючої герцогині. Му Цзун в ході правління в Юньнані поважав матір і радився з нею з усіх питань. Зокрема, Мей підказувала йому вдалі стратегії встановлення миру у варварських племенах і віддалених землях.

Вдовуюча герцогиня померла від хвороби у 1474 році у віці 45 років і була похована в Нанкіні, який в ті часи був столицею Китаю. «В день її смерті жителі Юньнаню, військовослужбовці та цивільні особи, старі і молоді, всі плакали і сумували, так ніби померли їхні власні батьки», - йдеться в надгробній епітафії. Також наголошується, що жінці довелося виконати важку роботу, але вона виростила достойного сина й доброго правителя.