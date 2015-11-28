Археологи знайшли пивоварню Шекспіра - The Telegraph
Знахідку виявили під час розкопок біля будинку Шекспіра в Стратфорді-на-Ейвоні.
Археологи Стаффордширського університету виявили кілька приміщень, в тому числі і пивоварню, в особняку в Нью-Плейс, де Вільям Шекспір провів 19 останніх років свого життя.
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Про це повідомляє The Telegraph.
Серед виявлених археологами приміщень кухня, льох, пивоварня і ряд інших кімнат і прибудов, у яких вдалося знайти фрагменти кераміки і столових приладів.
Археологи зазначають, що ключовою знахідкою стала велика піч, яка дозволила вченим зрозуміти метод зведення решти будинку навколо неї.
Is this shakespeare's kitchen? New discovery at his final Stratford home @strat_observerhttps://t.co/zSiupEaPfZpic.twitter.com/vpGFkyaxNm
— Historic England (@HistoricEngland) November 27, 2015