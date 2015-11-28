Археологи знайшли пивоварню Шекспіра - The Telegraph

Археологи Стаффордширського університету виявили кілька приміщень, в тому числі і пивоварню, в особняку в Нью-Плейс, де Вільям Шекспір провів 19 останніх років свого життя.

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Про це повідомляє The Telegraph.

Серед виявлених археологами приміщень кухня, льох, пивоварня і ряд інших кімнат і прибудов, у яких вдалося знайти фрагменти кераміки і столових приладів.

Археологи зазначають, що ключовою знахідкою стала велика піч, яка дозволила вченим зрозуміти метод зведення решти будинку навколо неї.