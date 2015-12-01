Вчені назвали причину здатності ворон швидко навчатись

Дослідники з Тюбінгенського університету отримали нові дані про те, як відбувається групування зображень в мозку ворон, передає N+1. Виявилося, що у них, так само як і в приматів, окремі нейрони можуть відповідати за розпізнавання не самої картинки, а за її приналежність до якої-небудь відомої групи.

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Двом чорним воронам давали завдання сортувати набір картинки: наприклад, якщо показували зображення птаха, ворона має клюнути червоний трикутник на екрані, а якщо зображена квітка - синій хрест (асоціації між малюнками і символами були випадкові). За кожен правильний вибір ворони отримували нагороду і методом проб і помилок швидко навчилися відрізняти картинки. Після навчання (коли відсоток правильних відповідей досягав 80) ворони отримували новий набір зображень і повинні були їх розсортувати.

Паралельно вчені реєстрували активність нейронів в області мозку птахів, аналогічну префронтальній корі ссавців, яка інтегрує відомості про зовнішній світі, а також відіграє роль в адаптації поведінки до нових умов. Деякі нейрони по-різному відповідали на різні картинки. Але знайшлися такі нейрони, які групували зображення за типом правильної відповіді на них. Наприклад, один нейрон завжди реагував на картинки, яким відповідав червоний трикутник.

Таким чином, в робочій пам'яті зберігалися не окремі зображення, а асоціація з групою зображень. Причому під час навчання вона з'являлася вже через кілька хвилин після появи невідомих картинок. Ймовірно, саме такій будові пам'яті ворони зобов'язані своєю здатністю швидко навчатися. Цікаво, що така ж схема спостерігається і в приматів, які мають куди більш високорозвинений мозок.

Раніше дослідники виявили, що ворони оплакують своїх мертвих і намагаються зрозуміти, від чого вони загинули, щоб у майбутньому уникати цієї небезпеки самим. Ворони навіть здатні запам'ятати тварину або людину, яких бачили поруч з мертвою вороною.