Вчені знайшли спосіб захистити літаки від зіткнень з птахами

Зіткнення між птахами і літаками являють собою велику небезпеку для авіації. В гіршому випадку така пригода може закінчитися авіакатастрофою і загибеллю людей, у кращому - витратами на ремонт транспорту, пише "Моя Планета". Тільки в США збиток від зіткнення птахів і літаків оцінюється в $700 млн на рік.

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Рішенням цієї проблеми може стати оснащення літаків спеціальними попереджувальними вогнями, які допомогли б оповістити птахів про наближення лайнерів і уникнути зіткнення, вважають вчені Національного дослідницького центру дикої природи в Сандаскі. Шляхом дослідів вони з'ясували, як саме потрібно попереджати птахів про небезпеку, пам'ятаючи про те, що їх зір відрізняється від людського: птахи володіють більш широким сприйняттям кольору та більшою чутливістю до ультрафіолетових променів.

Об'єктами дослідження став північноамериканський птах ряду горобцеподібних - трупіал, яка не володіє такою гостротою зору, як більш великі види пернатих, і часто стикається з літаками. Вченим вдалося встановити, що трупіали найкраще реагують на блакитне світло з довжиною хвилі 470 нм. Саме такі світлодіодні лампи вони встановили на невеликий літак з дистанційним керуванням і простежили, як птахи будуть реагувати на літальний апарат з увімкненим, вимкненим і пульсуючим світлом. В ході цього експерименту птахи знаходилися в клітинах, а літаків демонструвався їм стаціонарно і в польоті, направленому до клітки.

Дослідники виявили, що пернаті в два рази швидше реагують на літаки з освітленням (як миготливим, так і постійним), ніж без нього. Наявність підсвічування навіть у нерухомого літака в 5 разів частіше викликало у птахів попереджувальні реакції: вони витягували шиї, піднімали голови.

Досвід з рухомим літаком показав, що швидкість реакції птахів сповільнюється в міру збільшення швидкості апарату, однак і в цьому випадку наявність освітлення допомагала пернатим помічати небезпеку швидше. Втім, це була реакція не тільки на вогні, але й на шум, відзначають вчені.

На підставі цих експериментів біологи пропонують кілька типів освітлення, які допоможуть птахам вчасно помітити літак і знизять вірогідність зіткнень. Це освітлення злітно-посадкової смуги, бортові вогні, які можуть блимати під час руління на землі і безперервно горіти під час польоту. На думку вчених, аналогічним способом потрібно обладнати стаціонарні об'єкти, що становлять потенційну загрозу для птахів: хмарочоси, вежі і вітрові турбіни.