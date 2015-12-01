Шахраї викрадають дані банківських карт за допомогою "оновлення" WhatsApp

12:16, 01 грудня 2015
Наука та IT
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Вбудовані у підробку віруси відправляють інформацію до шахраїв.

REUTERS

Асоціація банків Сингапуру попередила користувачів мобільних телефонів на платформі Android про новий вірус, який поширюється через підроблені оновлення для додатка WhatsApp.

Про це повідомила у вівторок глава організації Онганг Ай Бун, передає ТАСС.

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За її словами, при встановленні несертифікованих оновлень популярна програма "вимагає введення персональних даних, в тому числі деталей банківських карт". Після це вбудовані у підробку віруси відправляють інформацію до шахраїв.

Крім того, за допомогою вже модифікованої програми зловмисники здатні перехоплювати смс-повідомлення, що направляються банками своїм клієнтам при здійсненні покупок через інтернет з оплатою банківськими картками, повідомила Онганг Ай Бун.

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