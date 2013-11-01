Google представила нову версію ОС Android

Вона отримала кодову назву KitKat на честь шоколадного батончика, що випускається Nestle.

Одним з головних нововведень в 4.4 став доопрацьований телефонний додаток. По-перше, в ньому тепер відображаються не тільки дані з адресної книги, але і контакти компаній, розташованих в географічній близькості. Інформація черпається з Google Maps. SMS та MMS відкриваються у програмі Hangouts, повідомляє Лента.ру.

По-друге, компанія видозмінила інтерфейс ОС. Якщо користувач слухає музику або передає відео з пристрою на телевізор, то на екран блокування виводиться панель управління плеєром. Додатки відкриваються на весь екран, і щоб побачити рядок сповіщень і навігаційні кнопки, треба провести пальцем по дисплею.

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Google зазначила, що Android 4.4 зможе працювати на апаратах зі слабкими характеристиками. Для успішної роботи операційній системі достатньо 512 мегабайт оперативної пам'яті.

Компанія, крім іншого, оновила деякі штатні програми Android і додала в ОС нові програми: зокрема, офісний пакет Quickoffice, крокомір і клавіатуру Emoji. Апарати з ІЧ-світлодіодом тепер можна використовувати в ролі пульта дистанційного управління, не встановлюючи додатковий софт.

Першим смартфоном на Android 4.4 стане LG Nexus 5, представлений одночасно з новою ОС. У найближчі тижні оновитися до 4.4 зможуть власники Nexus 4, Nexus 7 і Nexus 10, а також користувачі смартфонів Samsung Galaxy S4 Google Edition і HTC One Google Edition.

Android є найпопулярнішою в світі мобільною операційною системою. До 2013 року у світі було активовано понад мільярд пристроїв на цій платформі. Попередня версія Android, 4.3, вийшла в липні 2013 року.

Одним зі «слабких місць» Android вважається фрагментація - найпоширенішою версією системи зараз є 4.1.x , що датується 2012 роком. Під її управлінням працюють 36,5 відсотка всіх пристроїв. На другому місці за популярністю (28,5 відсотка) розташувалася Android 2.3.x, представлена ​​в 2010 році.